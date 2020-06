LoL Wild Rift s'offre une nouvelle présentation

Riot Games a donné des nouvelles de, sa tentative d'imposer sa licence prestigieuse en dehors du PC avec des versions consoles et mobile dont les contrôles et le système de jeu seront modifiés en conséquence : on sait par exemple que les cartes seront plus petites, pour des parties bien plus rythmées.En voici donc une longue présentation qui permet d'indiquer que la plate-forme Android sera servie en premier dans le cadre d'un Alpha Test prévu prochainement (et seulement en Amérique du Sud) et que les micro-transactions seront uniquement d'ordre cosmétique : aucune restriction ne sera donnée sur le temps de jeu et la quarantaine de champions à débloquer.