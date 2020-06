Outward : l'extension datée sur PC & consoles

Belle surprise de 2019 qui prouvait qu'il n'y avait pas besoin de budget dithyrambique pour satisfaire les fans de RPG,va va nous faire replonger dans l'aventure d'ici quelques jours avec sa grosse extension « The Sorobeans » qui a désormais une date fixe, ou plutôt deux : le 16 juin sur PC, et le 7 juillet sur PS4/One, pour 19,99€ dans tous les cas.Un contenu qui va d'ailleurs pousser encore plus l'aspect survie dans cette nouvelle zone du « Plateau Antique » avec un système de corruption capable d'affecter drastiquement votre manière de jouer, voir de tuer votre personnage si vous n'y prêtez pas attention. Inversement, quelques jolies choses permettront de gagner encore plus en puissance :- Arrivée du système d'enchantement pour les objets & armes- Deux nouveaux arbres de compétences- Nouveau type d'arme (gantelets)On vous remet ce carnet de développeur pour en savoir plus.