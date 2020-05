Mortal Kombat 11 Aftermath : trailer de lancement

Une journée nous sépare du lancement de, l'extension à environ 40 balles qui proposera un nouveau mode Histoire ainsi que trois personnages jouables dont Robocop qui, en plus du trailer ci-dessous, s'oppose au Terminator dans la deuxième vidéo de l'article.Les retardataires pourront directement se tourner vers la « Aftermath Collection » qui inclura la totale, donc le jeu de base, le Kombat Pack (6 persos) et l'extension en question, sans oublier qu'une MAJ gratuite sera également disponible demain pour tous, ajoutant de nouveaux stages et Fatalities.