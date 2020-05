Project Warlock se date sur consoles

Cela fait un bon moment quea débarqué sur PC (fin 2018) et c'est donc d'ici quelques jours que ce FPS rétro atterrira sur consoles : le 9 juin sur PlayStation 4, le 11 juin sur Switch et enfin le 12 juin sur Xbox One.Un titre résolument dédié aux nostalgiques d'une certaine époque, ce qui ne l'empêchera pas d'adopter quelques mécaniques plus modernes à l'instar des derniers, notamment par l'augmentation en puissance du personnage autant par un arbre de compétences que dans l'amélioration du matos.Rappel du prix : 14,99€ seulement, pour 60 niveaux au programme.