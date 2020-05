On l'attendait pour plus tard mais c'est finalement le 16 juin que sortira, le FPS de V1 Interactive (branche indé de Take Two) qui aime toujours mettre en avant le fait d'avoir à son bord Marcus Letho, premier directeur artistique de la franchiseMélangeant shoot mais également éléments stratégique que l'on se chargera surtout de découvrir dans le multi, le titre n'en oubliera pas une campagne solo dont voici le Story Trailer.