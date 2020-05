Supermassive donne des détails sur Little Hope

Parmi les nombreuses sorties de l'été (dont certaines dû à un report), on trouvera, la deuxième collaboration horrifique de Supermassive avec Bandai Namco, donc « suite » demême s'il n'y a aucun lien direct si ce n'est le genre lui-même.Ce nouveau carnet de développeur fait le point sur le contexte du jeu, les influences parfois évidentes (notamment) mais aussi les améliorations par rapport au premier jeu car chacun aura remarqué qu'après les critiques moyennes de, Supermassive a décidé de modifier son calendrier (une sortie souhaitée tous les six mois) pour annualiser au minimum les nouveaux chapitres.De fait,bénéficiera de changements significatifs sur l'interface, davantage de travail sur les animations et le système de déplacement, ainsi qu'une caméra plus souple.La durée de vie restera elle identique, soit 4-5h pour terminer le jeu une première fois, avec toujours une masse de choix et de fins reposant sur le même principe depuis: n'importe qui peut mourir (ou survivre).