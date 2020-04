Observer annonce sa ''Redux'' sur Next Gen

Déjà disponible sur tous les supports avec des retours plutôt sympas sans atteindre non plus l'extase vidéoludique, le jeu narratif-horrifiqueaura droit comme sous-entendu à sa version « Redux » qui ne sera donc pas une suite mais une refonte aussi bien sur le rendu que le gameplay (et avec même des ajouts dans le scénario) pour découvrir ou redécouvrir l'aventure du détective Rutger Hauer, enquêtant sur la disparition de son fils en fouinant un immeuble frappé de plein fouet par un mystérieux virus.Ça arrivera en fin d'année et si le PC est de nouveau concerné, le plus intéressant restera que les deux autres supports annoncés sont donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui accueilleront donc le titre probablement dès leur lancement. Si tout se passe bien d'ici-là.