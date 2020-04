XCOM va avoir son stand-alone à pas cher

Sur PC, les fans de stratégique tactique auront de quoi faire en cette fin du mois puisque outre(qui n'a pas encore de date sur One), voilà que 2K Games dévoile par surprise un petit stand-alone de la franchise XCOM, intituléet qui sera vendu sous la forme d'un stand-alone pour seulement 10 balles (du moins en période de lancement).Le jeu fera scénaristiquement suite au deuxième épisode (cinq ans après, précisément), où l'on incarnera une force spéciale de la Cité 31 qui œuvre au bon maintien de l'équilibre entre humains, extra-terrestres et hybrides. Et forcément, pour un groupe bien diversifié, votre team de 11 personnages sera représentée par tous les genres, avec pour chacun leurs propres aptitudes.Aucune date pour les consoles mais on peut rappeler que la GOTY dearrivera sur Switch à la fin du mois prochain.