Desperados III : l'édition Collector dévoilée

Après l'excellent, le studio Mimimi Productions redemandera aux fans de faire parler de leurs talents de tacticien cet été avecqui, à défaut d'une nouvelle présentation, montre son édition Collector qui coûtera la bagatelle de 119,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One, et 10 balles de moins sur PC.A l'intérieur, de nombreux goodies qu'on vous laisse découvrir avec cette vidéo et le visuel qui va avec, ainsi qu'un Season Pass qui ajoutera trois nouvelles missions qui assemblée constituent un nouvel arc scénaristique faisant suite au jeu principal.