Fallout 76 : Wastelanders prépare sa sortie

Bethesda publie la deuxième bande-annonce de, l'espèce de revival attendu pour ce projet maudit qui va balayer ses intentions d'origine avec la réintroduction de PNJ humains mais également les factions (deux en tout cas), ce qui va permettre de remettre en place des fondamentaux de la série : scénario, quêtes principales et annexes, dialogues à multiples choix, système de réputation…Toute une nouvelle aventure jouable seul et en coopération, à vivre dès le 14 avril (cette MAJ massive est gratuite), avec pour l'occasion un bestiaire légèrement renouvelé et du nouveau matos à looter.