Grounded : une longue présentation vidéo

Après avoir fait le point dans le dernier Inside Xbox, le jeu de surviea pu être essayé par la team IGN qui nous en livre une bonne grosse présentation vidéo afin d'en voir plus sur ce titre qui reprendra les principaux fondamentaux du genre (coopération, loot, craft, gestion faim/soif…), le tout en intégrant tout de même quelques éléments scénaristiques.L'Early Access débutera le 28 juillet sur PC/One (et bien entendu accessible directement pour les membres Game Pass), avec en son coeur au moins 20 % du scénario, trois zones et 10 types d'ennemis. Des insectes évidemment.