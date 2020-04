Disaster Report 4 Plus se lance en Europe

NIS America signale en vidéo queest enfin disponible en Europe sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, gardant son concept de survie dans une ville post-catastrophe avec le besoin de venir en aide aux sinistrés, avec toujours de nombreux choix et évidemment plusieurs fins qui vont avec.Les cyniques noteront tout de même que ce projet aura été maudit jusqu'au bout : annoncé de base sur PS3 mais annulé à cause du séisme japonais de 2011 (puis l'incident de Fukushima), le voilà qui débarque maintenant en pleine pandémie mondiale.