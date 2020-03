Flying Wild Hog (Shadow Warrior) prends du poids et bosse sur trois nouveaux projets

Après, le studio Flying Wild Hog poursuit sa carrière et a visiblement intéressé un mécène puisque la société est désormais sous la houlette d'une société d'investissement ayant permis au groupe de passer à plus de 200 développeurs répartis en trois branches.On apprend donc que le studio travaille aujourd'hui sur trois projets, tous sous Unreal Engine 4, à raison de deux AAA et un dernier de moindre taille, en ajoutant que tous seront des jeux d'action voir des FPS car autant se reposer sur un bon CV.Notons enfin que Devolver Digital vient d'annoncer être l'éditeur d'un des trois projets.