Rogue Company viendra se poser cet été

Spécialisé dans les jeux multi à suivi dontet, le groupe Hi-Rez Studios va profiter de son nouveau représentantpour continuer dans cette voie avec l'arrivée cet été de, un FPS qui pour bien appuyer l'ère moderne bénéficiera d'une option total cross-play entre joueurs PC, PS4, One et Switch.(A noter que sur PC, le titre est une exclue Epic Games Store pour un temps)Les développeurs promettent en tout cas une bonne « profondeur de gameplay », des styles suffisamment différents pour que chacun y trouve son compte et bien entendu de quoi faire sur la longueur puisque le titre se verra rajouter sur la longueur de nouveaux mercenaires, armes, accessoires et modes de jeu.