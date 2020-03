Assetto Corsa Competizione daté sur consoles

Déjà disponible du coté des PCistes, la simulation autoviendra montrer ses courbes auprès des consoleux le 23 juin comme vient de l'affirmer 505 Games, se permettant de rajouter que le prix sera de 39,99€, avec en plus « l'Intercontinental GT Pack » en bonus de précommande, lui qui vaudra normalement 14,99€ pour les autres, intégrant 4 circuits, 45 bagnoles, 50 pilotes et de nouveaux modes. A la limite de l'extension.Si ce n'est pas clairement indiqué, il est probable que cette version console sortira directement en 1.4, mise à jour attendue le mois prochain sur PC pour ajouter de nouvelles options de personnalisation et de multi coté serveurs, ainsi qu'un mode showroom.En voici en tout cas le trailer ainsi que quelques visuels.