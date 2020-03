Dragon Ball Z : Kakarot passe les 2 millions

Après des critiques mitigées mais néanmoins un statut de plaisir coupable pour bien des fans,aura réussi à se vendre à 2 millions d'exemplaires à travers le monde (PC/PS4/One) et ce en moins de deux mois. On reste encore loin des 4 millions dequi a néanmoins pris plus d'un an pour atteindre ce score.n'a d'ailleurs pas encore terminé sa carrière vu qu'il reste à exploiter le Season Pass (en dehors des MAJ gratuites) dont un premier DLC qui selon les indices pourrait tourner autour du film Battle of Gods.