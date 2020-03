La Team17 tease le prochain Worms

La licence cultene restera pas quatre ans sans absence (WMD est sorti en 2016) : la Team 17 nous tease avec cette vidéo le retour des vers de terre lourdement armés pour cette année, dont une expérience telle. Heureusement, ça ne peut être de la 3D vu que la tentative a déjà été faite (et c'était bien mauvais).En revanche, on ne sait pas « quand » l'annonce tombera et vu les events annulés en cascade, probable que la révélation se fera sans crier gare.