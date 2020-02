Borderlands 3 dévoile sa deuxième extension

Gearbox a dévoilé la deuxième extension de, toujours intégrée au Season Pass ou achetable à part, et prévue pour le 26 mars sur tous les supports. « Guns, Love and Tentacles » marquera donc le retour de quelques anciens personnages pour célébrer le mariage entre Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs (spoil : ça ne va pas se passer comme prévu), avec ce qu'il faut de nouvelles zones, ennemies, défis, mods de classes, skins… Une extension quoi.A cela s'ajoute que :- Avril 2020 : lancement de Mayhem 2.0 et de l'event Cartels.- Mai 2020 : lancement du deuxième raid.- Été 2020 : lancement de la troisième extension.