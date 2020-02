Little Town Hero trouve date sur PS4 Little Town Hero trouve date sur PS4

Déjà annoncé pour le 23 avril au Japon, la version PlayStation 4 de Little Town Hero ira évidemment faire un tour en occident, et précisément le 5 juin en Europe via NIS America qui n'ira pas jusqu'à traduire le jeu dans notre langue (sauf surprise du moins) mais proposera un mode facile pour tenter de percer un plus large public.



Comme souvent avec cet éditeur, une édition collector sera à récupérer sur la boutique en ligne, collector qui d'ailleurs sortira aussi sur Switch.