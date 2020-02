Darksiders Genesis : trailer de lancement (consoles)

C'est avec ce rapide trailer de lancement que THQ Nordic vient nous rappeler que sonarrivera demain sur les trois consoles actuelles (PS4, One & Switch donc), quelques semaines après avoir posé ses fesses sur PC et Stadia.Si vous l'avez oublié mais on imagine que non, ce spin-off fera le choix d'une vue aérienne pour une expérience qui gardera néanmoins une partie des mécaniques de la franchise (action, exploration et énigmes), avec mode coopération pour incarner Guerre et l'inédit Discorde.