Death Come True précise sa sortie et son prix

Les choses s'accélèrent pour, projet FMV signé par le créateur de: la sortie est désormais annoncée pour le mois de juin au Japon avec lancement sur PC, PS4, Switch et mobile, pour 1900 yens dans tous les cas, ce qui devrait donner entre 15 et 20 balles chez nous.Car on rappelle que cette expérience que l'on sent courte vu le prix (mais avec probablement une bonne replay-value) arrivera à coup sûr dans les principaux territoires occidentaux, avec de multiples sous-titres dont fort logiquement le français.Reste maintenant à savoir « quand » exactement nous pourront découvrir ce scénario qui mettra en scène un apparent tueur en série (il est amnésique) ayant le don de pouvoir remonter le temps après chaque mort, chose qui va devenir routinière dans ce huit clos face à deux détectives, un agent, un présentateur télé et une jeune tarée.