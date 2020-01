Un nouveau trailer pour Katanakami

C'est dans un mois tout pile que sortira, le spin-off de la franchisequi a défaut d'avoir le droit à un véritable nouvel épisode se ressourcera dans ce jeu full-action à tendance rogue-like : le héros (guerrier et accessoirement forgeron) ira démonter des streums la nuit pour gratter de l'xp et récupérer tout plein de lames, qu'il revendra le jour pour tenter de rembourser une dette pouvant lui coûter la vie de sa fille.Prévu le 20 février au Japon sur PS4/Switch (puis plus tard en occident, également sur PC), le titre ajoutera un mode coopération en ligne assez vicieux puisqu'il faudra partager le butin… ou tuer son pseudo ami d'un soir au dernier moment pour tout garder.