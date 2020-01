Megaton Musashi en montre un peu plus

Depuis la perte du poumon économique(qui reviendra néanmoins dans un autre style), Level-5 doit encore se ressourcer et à défaut de savoir pour le moment quel succès attend le prochain, le groupe tentera de faire quelque chose avec son arlésiennedont voici le trailer « version longue ».Un jeu d'action en coop qui répondra au cahier des charges commercial de l'entreprise (cross-média donc manga, anime, jouet…) et dont la sortie n'a pas encore été datée quel que soit le support, à savoir Switch, PS4 et mobile.