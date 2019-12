Batman (Telltale Games) ressort en compilation avec un nouveau mode graphique

Largement leaké avant même les Game Awards (on s'attendait d'ailleurs à l'annonce durant le show), la ressortie deest désormais officielle et d'ores et déjà disponible en dématérialisé sur PC et Xbox One.Nommé plus exactement, cette compilation réunie les deux saisons (10 épisodes au total) ainsi qu'un nouveau mode « Shadow » qui améliore les textures et offrent une nouvelle patte esthétique essentiellement monochrome pour ne laisser apparaître que les couleurs les plus essentielles.Notez d'ailleurs que si vous avez déjà acheter un épisode (n'importe lequel, de n'importe quelle saison), vous pourrez récupérer le « Shadow Mode » pour 4,99€.Enfin, sachez que la PS4, la Switch et l'Epic Games Store seront également concernés, mais qu'aucune date n'a encore été livrée.