[Rumeur] Telltale : une compilation Batman et un proche teaser de The Wolf Among Us 2

Telltale Games a souvent assuré le show durant les différentes éditions des Game Awards et la résurrection du studio devrait permettre leur retour avec deux annonces qui viennent d'être leakées.En premier lieu, on nous parle d'une ressortie très prochaine des deux premières saisons desous forme de compilation, sans ajout notable et avec un doublage (US) réenregistré avec d'autres acteurs, pour des raisons de droit. Mais le plus intéressant devrait être la révélation officielle le temps d'un teaser de 30 secondes dedont le chantier a pu reprendre.Un bout de vidéo est d'ailleurs disponible