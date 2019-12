SuperMash mixera les genres sur consoles

Parmi les originalités du dernier Indie World de Nintendo, on ne pouvait passer à coté de, un titre essentiellement créatif dont la particularité est de pouvoir mixer deux genres pour donner un résultat parfois improbable. Six genres sont déjà disponibles dans la version de base sur PC (aventures, plate-formes, RPG, infiltration, shoot et MetroidVania) mais d'autres seront ajoutés l'année prochaine pour aller encore plus loin dans le concept.La version Switch arrivera elle en mai 2020, en ajoutant que le titre est également annoncé sur PS4 & One (mais non daté pour ces deux-là).