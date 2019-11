Flight Simulator montre ses jolis cockpits

Le très ambitieux retour devient refaire parler de lui non pas pour ses plans larges mais pour le soin apporté dans les intérieurs des avions, et plus particulièrement les cockpits vu que c'est un peu ce que l'on verra le plus dans ce simulateur. Tout a été modélisé avec soin, avec un affichage temps réel sur la totalité des écrans pour tout savoir durant vos envolées, que voyez pro du genre ou désireux de vous lancer la prochaine fois (suffisamment d'aides seront apportées selon Asobo).Sortie prévue quelque part en 2020, sur PC et Xbox One, en se disant qu'il n'est pas fou d'envisager une version Scarlett vu le timing.