Darksiders Genesis : présentation de Discorde

A quelques jours du lancement sur PC et Stadia (5 décembre),vient nous présenter son personnage inédit, à savoir Strife ou plutôt Discorde chez nous, le « cavalier au cheval blanc » équipé de ses deux gros guns pour blaster à tout va aux cotés de Guerre, deuxième personnage jouable (avec coop) et lui suffisamment bien connu des fans de la série.Pour des raisons qui continuent de nous échapper, surtout à notre époque, les consoleux devront attendre deux mois de plus pour découvrir ce spin-off hack'n slash, plus précisément le 14 février 2020.