Soul Calibur VI : la Saison 2 programmée

Nous savions que c'était pour dans « pas longtemps » et Bandai Namco précise aujourd'hui que c'est plus exactement le 25 novembre que sera lancé la Saison 2 deavec ses points de rééquilibrages, ses modifications dans le gameplay, une refonte de l'interface, un stage d'entraînement et « plus encore ».Dès le lendemain, donc le 26, sortiront le premier représentant du Pass (Hilde) ainsi qu'un nouveau pack pour l'éditeur de perso. Trois autres combattants sont attendus sur la longueur, incluant en guest Haohmaru de