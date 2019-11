West of Dead : le nouveau Raw Fury se dévoile

Parmi les petites annonces surprises du X019, on retiendra également, nouvelle production de Raw Fury à l'esthétique particulière, offrant un style twin-stick shooter mais moins rentre dedans qu'à l'accoutumée, ne serait-ce que par l'ajout d'un système de couverture.Tenu par la voix graveleuse de Ron Perlman qu'on ne présente plus, le titre arrivera l'année prochaine sur tous les supports mais les joueurs Xbox One peuvent déjà tenter l'expérience avec une bêta ouverte dès à présent disponible et qui se tiendra jusqu'au 25 novembre.