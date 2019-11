DBZ Kakarot : une vidéo sur les persos soutien

Bandai Namco propose un nouveau carnet autour de, ce qui a toujours une utilité pour ceux qui n'ont pas trop suivi la communication (autre que l'assurance d'y voir tous les arcs), et après avoir abordé le cas du système de progression, on attaque ici la différence entre les personnages de soutien et ceux qui seront jouables.C'est comme d'habitude dans le premier cas que l'on trouvera le plus grand nombre de représentants, donc quatre dès la première partie du jeu (l'arc Saiyan), à savoir Krilin, Tenshinhan, Chaozu et Yamcha. Du coté des jouables, et en intégrant la partie Namek, on retrouvera (outre Goku) Piccolo, Gohan et Vegeta, en rappelant que bien d'autres ont été confirmés depuis mais ces vidéos souhaitent uniquement s'attarder sur les premières heures de l'aventure.Quel que soit le perso en main et en fonction de la situation, vous pourrez être accompagné de deux soutiens, chacun disposant de ses propres compétences fidèles à l'œuvre (du genre le Kienzan pour Krilin) et de la possibilité de déclencher des « Attaques Z » (en duo quoi).Sortie toujours prévue pour la mi-janvier sur PC, PS4 & One.