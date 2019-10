Darksiders Genesis reporté... sur consoles

En attendant l'annonce du « vrai », les fans de la série pourront se rabattre sur le spin-off hack'n slash, jouable en coopération et mettant en avant le petit nouveau Strife (dont voici le trailer CG de présentation), accompagné du déjà connu War.Et si THQ Nordic nous promettait un lancement pour les fêtes de fin d'année, cela est finalement à relativiser puisque seuls le PC et la plate-forme Stadia pourront tenir parole avec une date annoncée pour le 5 décembre. La PlayStation 4 et la Xbox One attendront elles le 14 février, tandis que rien n'a filtré pour la version Switch.