Jump Force : le trailer de Madara Uchiha

Bandai Namco nous diffuse le (court) trailer de présentation pour Madara Uchiha, sixième personnage du Season Pass dele mal-aimé qui a pourtant rencontré un beau succès aux USA, et qui pour rappel est disponible depuis peu pour les abonnés Xbox Game Pass.Madara arrivera d'ici la fin de l'année, sans plus de précisions, et sera suivi par trois autres combattants dont l'identité est déjà connue :- Toushirou Hitsugaya (Bleach)- Trafalgar D. Law (One Piece)- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)