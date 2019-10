Ghost Recon Breakpoint : trailer de lancement

Même si, comme souvent, beaucoup sont déjà en train d'user les serveurs grâce à des versions récupérées avant l'heure en magasin, c'est officiellement ce vendredi 4 octobre que sortira, l'indéniable grosse cartouche d'Ubisoft pour ces fêtes de fin d'année en attendanten mars puis la transition naturelle vers la Next Gen.Pour les amateurs de la série, il y aura de quoi faire avec on rappelle au moins deux ans de suivi pour ce Breakpoint, dont la majorité du contenu sera gratuit, et dont vous pouvez retrouver un aperçu de « l'année 1 »En voici le trailer de lancement ainsi que quelques visuels.