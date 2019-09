Project Resistance s'offre une présentation complète

Après nous avoir livré un teaser et un trailer, Capcom passe à quelque chose de plus complet pouravec une présentation qui illustre simplement un « match » complet, donc sous ce principe 4V1 avec d'un coté quatre joueurs qui vont devoir survivre à un jeu macabre organisé par Umbrella Corporation (les « invités » n'étaient pas au courant de ce petit détail), de l'autre un maître du jeu qui appliquera pièges et ennemis pour tenter de leur ôter la vie, quitte à incarner lui-même quelques représentants du bestiaire de la franchise.Le jeu sera accessible du 4 au 7 octobre, uniquement aux élus qui ont réussi à obtenir un pass pour la bêta fermée, et on attendra que l'éditeur se décide à nous dire si oui ou non ce projet est un jeu à part entière ou un mode dans quelque chose de beaucoup plus massif.