TGS : gameplay Dragon Ball Z : Kakarot

On passe maintenant à, celui qui se fait attendre par bien plus de monde qu'à l'annonce maintenant qu'on est assuré d'avoir les trois arcs principaux, avec une nouvelle vidéo de présentation qui se consacre à Vegeta, jouable à partir du chapitre Namek, avec quelques extrais de scène dont celle face à Kiwi (15:56) mais aussi une longue séquence de gameplay (à partir de 18:27) où notre fier prince aborde sa fameuse chemise rose.Sortie prévue le 17 janvier 2020 (PC, PS4, One), intégrant son Season Pass dont on ignore encore le contenu.