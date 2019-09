Capcom dévoile en vidéo le mode « Z Chaser » de la future compilation, donc en bref une sorte de mode rush avec 12 stages à parcourir le plus rapidement possible sous cinq modes de difficulté, avec possibilité d'affronter un proche en coop local, mais également de partager ses replay en ligne.Cette troisième collection sortira le 21 janvier 2020 sur tous les supports, incluant les quatre épisodes Zero, ainsi que ZX et ZX Advent.