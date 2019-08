The Dark Pictures : après Man of Medan, le deuxième chapitre se dévoile déjà (teaser)

On savait déjà quene serait que le premier chapitre de la « Dark Pictures Anthology » et il faut croire que le PDG de Supermassive ne parlait pas dans le vent lorsqu'il expliquait plus tôt cet été son intention de proposer deux épisodes par an. Car de fait, le deuxième chapitre doit être déjà bien avancé, et preuve qu'un teaser est proposé à ceux qui ont terminéNommé, du même nom que la ville que nous pourrons visiter, cet épisode mettra visiblement en avant l'art vaudou, chose que l'on découvrira plus en détails début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.