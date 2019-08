Techland aura pris son temps mais voici enfin la nouvelle présentation de gameplay pour, montrée en behind-close-door aussi bien à l'E3 que lors de la récente GamesCom, avec un aperçu du système de choix/conséquences qui fera partie des grandes nouveautés de cette suite annoncée comme quatre fois plus volumineuse que le premier coté terrain de jeu.Sortie prévue pour le printemps 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.