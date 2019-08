One Piece Pirate Warriors 4 : le premier trailer

Comme promis, Bandai Namco a profité de la GamesCom pur dévoiler le premier trailer deavec forcément une mise en avant de l'arc Big Mom, et la promesse de six nouveaux personnages, même si l'on se demande ce que l'éditeur a fait avec son communiqué puisque Sanji et Jimbei sont indiqués parmi les inédits, alors qu'ils étaient déjà jouables dans le précédent épisode. Vinsmoke Reiju peut en revanche elle prétendre à ce statut.Sortie prévue pour 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.