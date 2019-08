Session et Skater XL : la planche à roulettes encore en vie sur PC et Xbox One

Alors qu'on s'est résolu à enterrer la franchiseet qu'on n'a plus beaucoup d'espoir pour, les fans de la discipline auront néanmoins de quoi faire sur PC et Xbox One avec pour commencer une précision concernant l'arrivée deen format Early Access : le 17 septembre sur PC, et courant octobre sur la console de Microsoft.Réussite Kickstarter, le titre offrira un accès complet à Lower Manhattan en échelle 1:1 avec pour ambition d'offrir les sensations brutes de la discipline (sans la souffrance réelle), osant même mettre en retrait le coté scoring pour privilégier les prouesses visuelles au travers de son éditeur de vidéo à partager.Parallèlement, le tout aussi exigeantvient d'être annoncé sur Xbox One pour un vague 2020, après avoir déjà commencé à faire son trou sur PC depuis décembre 2018 (Early Access), où la communauté s'attelle là aussi au partage de vidéos mais aussi au modding, des vêtements aux planches en passant par de nouvelles cartes.