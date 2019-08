Bungie date le début du transfert de Destiny 2 vers Steam (et l'arrivée de l'option cross-save)

Bungie continue son chantier de transition vers l'indépendance en annonçant que c'est le 20 août que débutera le transfert dede Battle.net vers Steam, avec pour les concernés une page dédiée () pour tout savoir avant le nouveau lancement prévu le 1er octobre sur la plate-forme de Valve. Une date qui sera également marquée par l'arrivée de la nouvelle extension (Bastion des Ombres) sur les différents supports, en rappelant que le titre doit également sortir sur Stadia dès la mise en ligne du service (donc on ne sait encore quand exactement).Autre point d'importance : le cross-save sera actif dès le 21 août, permettant donc de garder son avatar et tout son équipement que ce soit sur PC, PS4 ou One. Attention néanmoins car on parle uniquement de cross-save, et qu'il n'y a toujours pas de cross-play officiellement prévu pour le moment, ni de cross-buy.