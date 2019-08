Trine 4 se posera aussi en octobre

Et encore un jeu pour les fêtes de fin d'année : Frozenbyte annonce quese posera dans les bacs le 8 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour 29,99€, ainsi que sur Switch mais pour 34,99€ (la fameuse « taxe » appliquée par certains).Pour les retardataires, c'est le même jour que sortirasur les quatre supports et dont la valeur tarifaire (49,99€) se montre plus intéressante vu le contenu :- Les quatre épisodes de la série- L'OST (code)- Un artbook de Trine 4 (code)- La map (physique) de Trine 4- Une jaquette réversibleEt si vous passez par la précommande (pour juste le quatrième épisode ou la compile), vous repartirez en bonus avec un petit DLC vous permettant d'incarner Toby, le chien apparu dansdu même développeur.