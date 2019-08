Après Zane et Moze, place à la troisième et avant-dernière présentation du casting deavec Amara, la nouvelle « Sirène » dont les compétences vont faire de beaux dégâts de zone sur les ennemis à portée, tout en bénéficiant d'un boost de divers dégâts élémentaux.Ne reste plus qu'à dévoiler « FL4K » le chasseur d'ici le lancement prévu mondialement le 13 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (un peu plus tard sur Stadia).