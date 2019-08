Après Shang Tsung lâché en juin,accueillera le deuxième personnage de son « Kombat Pass » le 13 août en la personne de Nightwolf, dont voici un trailer en indiquant que cette date concerne uniquement les possesseurs du pass en question (les autres attendront un peu plus pour le récupérer individuellement).Quatre autres personnages sont prévus, dont Sindel, Spawn et deux autres encore non officialisés.