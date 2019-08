Ghostbusters : le remaster a sa date de sortie

Le remaster detortillera des fesses pour se caler dans le planning de fin d'année déjà bien chargé, avec un lancement annoncé pour ce 4 octobre sur tous les supports, donc PC (exclu Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Sympathique surprise sur la précédente génération, le titre fait suite aux deux premiers films et servira d'apéritif en attendant de découvrir la prochaine adaptation cinématographique en 2020, censée nous faire oublier l'échec critique et commercial du film de 2016.