Focus Home et Deck13 nous rappellent en vidéo que, c'est pour dans moins de deux mois, et plus précisément le 24 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Dans cette suite qui nous emmènera au coeur même de Jericho City, le joueur pourra créer son propre personnage (contrairement au premier) et s'attarder sur des zones plus ouvertes, avec parfois quelques rencontres avec des humains pas toujours commodes.