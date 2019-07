Borderlands 3 : présentation de Zane

Pour préparer doucement le futur lancement de, Gearbox va se lancer dans la présentation de chacun des quatre protagonistes à commencer par Zane qui aura comme les autres ses trois arbres de compétences bien à lui : un basé sur la création d'un clone allié dont il peut d'ailleurs intervertir la place, un basé sur le bourrinage avec des bonus à gratter à chaque kill, et un dernier plus orienté défense par la présence d'un bouclier et du buff de compagnons.Sortie prévue le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis deux mois plus tard sur Stadia.