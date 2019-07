Un nouveau trailer pour Disgaea 4 Complete

Alors quereste cloîtré dans le secret, Nippon Ichi Software continue de surexploiter sa licence puisque, après le remake du premier épisode, c'est un remaster du quatrième qui arrivera le 29 octobre prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, toujours avec son choix dans le doublage JP/US, et toujours avec sa traduction FR.Déjà disponible sur PS3 et Vita depuis des années, le titre ajoutera à son contenu déjà bien fourni de nouvelles missions scénarisées et une trentaine de personnages supplémentaires.En voici un nouveau trailer.