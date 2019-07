Away Survival Series a réussi son Kickstarter

L'originalité de son concept aura attiré les curieux : la campagne Kickstarter des'est achevé avec réussite, le titre ayant amassé environ 135.000 dollars canadiens, soit plus du double de ce qui était souhaité au départ.Parmi les objectifs bonus atteints, on repartira avec une galerie plus importante d'animaux jouables (dont le criquet et l'ours) ainsi qu'une île spéciale, néanmoins exclusive aux backers.Ce jeu de survie sortira début 2020 sur PC et PlayStation 4, et est déjà disponible à l'essai sur Steam via une démo.